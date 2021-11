Lille Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille, Nord Guilhem Roubichou – Atelier ouvert Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Guilhem Roubichou – Atelier ouvert Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 10 novembre 2021, Lille. Guilhem Roubichou – Atelier ouvert

du mercredi 10 novembre au jeudi 20 janvier 2022 à Centre d’Arts Plastiques et Visuels

L’artiste installe son atelier dans la galerie du CAPV du 10 novembre 2021 au 20 janvier 2022. Venez le rencontrer, découvrez son univers esthétique, ses œuvres et prenez part à ses recherches et expérimentations plastiques de 14h30 à 18h30 les mercredis, jeudis et vendredis. Egalement ouvert les samedis 13 et 20 novembre de 14h à 18h. Fermé le 11 novembre. Guilhem Roubichou se reapproprie son quotidien et sa culture “néo rurale” en les déplaçant dans le champ de l’art. Il crée un contraste entre système naturel et système artificiel et joue avec la “technologie-gadget ” qui se démocratise, la détournant de sa fonction première. – Extrait du texte de Milena Stojilkovic

Entrée libre

Petits et grands, entrez dans l’atelier éphémère de l’artiste Guilhem Roubichou, lauréat de la résidence de création artistique Archipel 2021-2022. Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T14:30:00 2021-11-10T18:30:00;2021-11-12T14:30:00 2021-11-12T18:30:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-17T14:30:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-18T14:30:00 2021-11-18T18:30:00;2021-11-19T14:30:00 2021-11-19T18:30:00;2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T18:30:00;2021-11-25T14:30:00 2021-11-25T18:30:00;2021-11-26T14:30:00 2021-11-26T18:30:00;2021-12-01T14:30:00 2021-12-01T18:30:00;2021-12-02T14:30:00 2021-12-02T18:30:00;2021-12-03T14:30:00 2021-12-03T18:30:00;2021-12-08T14:30:00 2021-12-08T18:30:00;2021-12-09T14:30:00 2021-12-09T18:30:00;2021-12-10T14:30:00 2021-12-10T18:30:00;2022-01-12T14:30:00 2022-01-12T18:30:00;2022-01-13T14:30:00 2022-01-13T18:30:00;2022-01-14T14:30:00 2022-01-14T18:30:00;2022-01-19T14:30:00 2022-01-19T18:30:00;2022-01-20T14:30:00 2022-01-20T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Centre d'Arts Plastiques et Visuels Adresse 4 rue des Sarrazins Ville Lille lieuville Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille