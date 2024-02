Guilhem Flouzat – « Bottomost » // La Petite Halle La Petite Halle Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. gratuit

« Bottommost », ça veut dire à la fois ce qui est au plus profond de nous, et ce qu’on trouve à la fin d’une liste, le plus négligeable.

Ce disque, le cinquième de Guilhem Flouzat en tant que leader est une plongée dans ce que notre vie a de plus fondamental, source de bonheur et de terreur. C’est la suite de Turn the Sun to Green, sorti en 2021, comme si l’on retrouvait le même personnage trois ans plus tard. A la fois très écrit et très libre, cet album est le fruit d’un travail intense d’introspection et de composition. La sophistication n’empêche pas une liberté toujours plus grande laissée à des musiciennes et musiciens qui l’accompagnent depuis 10 ans : Isabel Sorling au chant, Ralph Lavital à la guitare, Laurent Coq au piano et Florent Nisse à la contrebasse.

Guilhem Flouzat a joué et enregistré avec entre autres Sullivan Fortner, Ben Wendel, Becca Stevens, Tigran Hamasyan, Anna Webber, Benoît Delbecq, Airelle Besson et Sylvain Rifflet.

Avec :

Isabel Sörling – Chant

Ralph Lavital – Guitare

Laurent Coq – Piano

Florent Nisse – Contrebasse

Guilhem Flouzat – Batterie & Compositions

__________________________________

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle

Attenant à la Grande Halle de la Villette, 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris.

Possibilité de se restaurer sur place !

Entrée libre !

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1MhgnzxXK https://fb.me/e/1MhgnzxXK

Guilhem Flouzat – « Bottomost » // La Petite Halle