Salon Habitat et Immobilier Viving de Brest : le rendez-vous incontournable de l’art de vivre.

GL events Exhibitions Opérations vous accueille pour la 38ème édition du salon Habitat & Immobilier Viving du 6 au 9 octobre à Brest Expo – Parc de Penfeld, où des professionnels de la construction, de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement seront présents.

Le salon Habitat et Immobilier Viving, un lieu d’échanges et de conseils

Un projet de construction, de rénovation, d’agrandissement ou d’aménagement ? Le salon Habitat et Immobilier Viving de Brest rassemble 180 professionnels en un seul et même lieu pour répondre à toutes vos attentes.

Vitrine interactive des savoir-faire locaux en matière d’habitat et d’immobilier, le salon couvre l’ensemble des métiers : constructeurs et agents immobiliers, architectes et décorateurs d’intérieur, paysagistes et menuisiers, mais aussi organismes et services d’information institutionnels, établissements bancaires et avocats spécialisés dans les questions immobilières.

Être maître d’œuvre de ses envies

Le salon Habitat et Immobilier Viving vous propose de décrypter les grandes tendances en agencement et décoration (cuisines, bains, placards…), de prendre les conseils avisés de professionnels et de découvrir les dernières nouveautés des matériaux (isolation, fenêtres, revêtements de sols).

Véritable source d’inspiration, le salon est aussi l’occasion de bénéficier d’offres spéciales « salon ».

Parc de Penfeld Route de Brest Guilers Guilers 29820 Finistère