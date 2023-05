AU BORD DES MONDES – Rozenn DUBREUIL (danseuse) Céline GUMUCHIAN (conteuse) Fort de Penfeld Catégories d’évènement: Finistère

Guilers

AU BORD DES MONDES – Rozenn DUBREUIL (danseuse) Céline GUMUCHIAN (conteuse) Fort de Penfeld, 8 juillet 2023, Guilers. .

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

Fort de Penfeld Route de Pont Cabioc’h

Guilers 29820 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-05-08 par OT BREST METROPOLE

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guilers Autres Lieu Fort de Penfeld Adresse Fort de Penfeld Route de Pont Cabioc'h Ville Guilers Departement Finistère Lieu Ville Fort de Penfeld Guilers

Guilers Fort de Penfeld Guilers Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilers/

AU BORD DES MONDES – Rozenn DUBREUIL (danseuse) Céline GUMUCHIAN (conteuse) Fort de Penfeld 2023-07-08 was last modified: by AU BORD DES MONDES – Rozenn DUBREUIL (danseuse) Céline GUMUCHIAN (conteuse) Fort de Penfeld Fort de Penfeld 8 juillet 2023 Fort de Penfeld Guilers

Guilers Finistère