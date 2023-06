EXPOSITION VOITURES D’EXCEPTIONS Guild of Gamers Experience Terville, 2 juillet 2023, Terville.

Passioné(e)s de voitures ? C’est un événement à ne pas manquer, enregistrez cette date !

Exposants? Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://urlz.fr/lQAf

En parallèle de l’exposition, des animations seront bientôt annoncées… Restez connectés !. Tout public

Dimanche 2023-07-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-02 19:00:00. 0 EUR.

Guild of Gamers Experience avenue du 14 juillet 1789

Terville 57180 Moselle Grand Est



Are you a car enthusiast? This is an event not to be missed, so save the date!

Exhibitors? You can register by clicking on the following link: https://urlz.fr/lQAf

In addition to the exhibition, other events will be announced soon? Stay tuned!

¿Es usted un entusiasta de los coches? Es un acontecimiento que no debe perderse, ¡asegúrese la fecha!

¿Expositores? Puede inscribirse haciendo clic en el siguiente enlace: https://urlz.fr/lQAf

Además de la exposición, pronto se anunciarán otros eventos.. Permanezca atento

Sind Sie leidenschaftliche Autofahrer? Dann sollten Sie sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen!

Was ist mit Ausstellern? Sie können sich unter folgendem Link anmelden: https://urlz.fr/lQAf

Parallel zur Ausstellung werden in Kürze weitere Veranstaltungen angekündigt? Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Mise à jour le 2023-06-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME