GuiHome vous détend (Tournée) AULA MAGNA, 11 février 2023, LOUVAIN-LA-NEUVE.

GuiHome vous détend (Tournée) AULA MAGNA. Un spectacle à la date du 2023-03-11 (2023-02-11 au ) 20:00. Tarif : 33.0 à 46.0 euros.

COMME DES GOSSES COMPANY, W COMEDY ET TU M’ETONNES (R-2021-012664/65) PRESENTENT ce spectacle GuiHome vous détend Le petit belge débarque (enfin) en France ! Après un an et demi de pandémie mondiale, des centaines de vidéos humoristiques sur le confinement et une tournée belge à guichets fermés, GuiHome vous détend débarque enfin chez ses voisins ! Dans son nouveau spectacle, l’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte. A travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan pendant près de deux heures ! Premier emménagement, premier mariage, premier enterrement, GuiHome s’amuse des étapes importantes de sa jeune vie et vous confronte à vos propres rêves avec douceur et vérité. Il a grandi (de 2cm au moins), il a muri et a soudainement envie de partager sa vision de la société ! Il est plus que temps de profiter à nouveau de la vie et que cela soit en famille, entre amis, entre collègues ou en amoureux, ce spectacle est fait pour ça. Avec plus d’une cinquantaine de dates en Belgique et presque autant de standing ovation, le youtubeur belge est désormais prêt à s’attaquer à la France ! Il est en forme, surexcité et n’a absolument pas sa langue dans sa poche (oui, on va pas vous mentir, il n’a pas de filtre) ! Une chose est sûre, vous ne ressortirez pas indemne de ce spectacle mais après tout, est-ce si grave que cela ? Guihome, GUIHOME VOUS DÉTEND

AULA MAGNA LOUVAIN-LA-NEUVE Place Raymond Lemaire 1 1348

EUR33.0 33.0 euros

