NIQOLAH SEEVA – CONCERT Guiguette Le Gramophone, 23 juin 2023, Oudon.

Oudon,Loire-Atlantique

Musique orientale – Oud et guitarabia. Gratuit..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 22:00:00. .

Guiguette Le Gramophone Plan d’eau du chêne

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Oriental music – Oud and guitarabia. Free of charge.

Música oriental – Oud y guitarabia. Gratuito.

Orientalische Musik – Oud und Gitarabia. Kostenlos.

