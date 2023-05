LA PIEUVRE – THÉÂTRE D’IMPROVISATION Guiguette Le Gramophone, 18 juin 2023, Oudon.

Oudon,Loire-Atlantique

Théâtre d’improvisation avec la troupe angevine La Pieuvre au Gramophone sur le plan d’eau du Chêne à Oudon. Gratuit..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

Guiguette Le Gramophone Plan d’eau du chêne

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Improvisation theater with the Angevine troupe La Pieuvre at the Gramophone on the Chêne lake in Oudon. Free of charge.

Teatro de improvisación con la compañía angevina La Pieuvre en el Gramófono del lago de Chêne, en Oudon. Entrada gratuita.

Improvisationstheater mit der angevinischen Theatergruppe La Pieuvre au Gramophone auf dem Plan d’eau du Chêne in Oudon. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire