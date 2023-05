DE BOUCHE À OREILLE – CHANSON Guiguette Le Gramophone, 28 mai 2023, Oudon.

Oudon,Loire-Atlantique

Par les Sœurs Tartellini, duo féminin de musique de monde a capella. Gratuit..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 22:00:00. .

Guiguette Le Gramophone Plan d’eau du chêne

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



By the Tartellini Sisters, a female duo of a capella world music. Free of charge.

A cargo de las Hermanas Tartellini, un dúo femenino de músicas del mundo a capella. Entrada gratuita.

Von den Tartellini-Schwestern, einem weiblichen A-cappella-Duo für Weltmusik. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire