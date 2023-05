VIEUX ALIOU CISSOKHO – CONCERT Guiguette Le Gramophone, 26 mai 2023, Oudon.

Oudon,Loire-Atlantique

Duo de musique africaine (kora / guitare) avec Antoine Passet. Gratuit..

2023-05-26

Guiguette Le Gramophone Plan d’eau du chêne

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Duo of African music (kora / guitar) with Antoine Passet. Free of charge.

Dúo de música africana (kora / guitarra) con Antoine Passet. Entrada gratuita.

Afrikanisches Musikduo (Kora / Gitarre) mit Antoine Passet. Kostenlos.

