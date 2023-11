Marché de Noël Guignonville Greneville-en-beauce Catégorie d’Évènement: Greneville-en-beauce Marché de Noël Guignonville Greneville-en-beauce, 26 novembre 2023, Greneville-en-beauce. Marché de Noël Dimanche 26 novembre, 09h00 Guignonville Le marché de Noël de Guignonville, sur le thème Artisanat et Gastronomie, aura lieu dimanche 26 novembre, en présence du Père Noël. Guignonville Greneville-en-beauce Greneville-en-beauce [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 39 90 46 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:30:00+01:00

Lieu
Guignonville
Adresse
Greneville-en-beauce
Ville
Greneville-en-beauce

