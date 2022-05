Guignol Rhône Alpes et le lion Simba Courzieu Courzieu Catégories d’évènement: Courzieu

Rhône

Guignol Rhône Alpes et le lion Simba Courzieu, 28 mai 2022, Courzieu. Guignol Rhône Alpes et le lion Simba Courzieu

2022-05-28 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-28 11:30:00 11:30:00

Courzieu Rhône Courzieu EUR 8 8 L’événement du printemps jeune public séance à 10 h 30

Facebook guignol Rhône Alpes

Ouverture de la billetterie 30 minutes avant la séance.

Pas de Cb

Réservation par sms 06 11 20 03 43

Durée environ 60 minutes guignolrhonealpes@gmail.com +33 6 11 20 03 43 http://www.guignolrhonealpes.fr/ Courzieu

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Courzieu, Rhône Autres Lieu Courzieu Adresse Ville Courzieu lieuville Courzieu Departement Rhône

Courzieu Courzieu Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courzieu/

Guignol Rhône Alpes et le lion Simba Courzieu 2022-05-28 was last modified: by Guignol Rhône Alpes et le lion Simba Courzieu Courzieu 28 mai 2022 Courzieu rhône

Courzieu Rhône