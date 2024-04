Guignol Guerin fait le show au théâtre l’Inox Théâtre L’Inox Bordeaux, lundi 15 avril 2024.

Guignol Guerin fait le show au théâtre l'Inox Spectacles pour enfants et familles, théâtre de marionnettes du Guignol Guérin, en plein centre de Bordeaux, à l'Inox, pour les vacances de Printemps ! 15 – 28 avril Théâtre L'Inox Tarif : 7 €.

Début : 2024-04-15T17:00:00+02:00 – 2024-04-15T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-28T15:00:00+02:00 – 2024-04-28T15:30:00+02:00

Du 15 au 28 avril 2024

Pour la première fois pendant les vacances de Printemps, le Guignol Guérin, le théâtre de marionnettes le plus ancien de France, se produira à l’Inox, au coeur du vieux Bordeaux, entre la Place de la Bourse et la Place du Parlement.

En effet à l’occasion des vacances de Février et de ses 170 ans d’existence, cette institution bordelaise, fondée en 1853, y présentera ses spectacles comiques et risibles dans la pure tradition du Guignol Lyonnais (au répertoire basé sur la vie de tous les jours),

Infos pratiques

Tous les jours

Tous publics, en direct et interactif !

Plusieurs pièces présentées – répertoire traditionnel

à 15h OU 17h (voir le site guignolguerin.fr)

Durée d’une séance : 30 minutes + échange avec le public.

Tarif : 7 € par personne

par personne Places limitées

Réservation par téléphone au 06 70 97 44 52 ou sur guignolguerin.fr

https://youtu.be/_50h_J04qk4?si=Kbxfn6yyAAxcFtM9

Guignol Guerin – Marie Castant