du lundi 25 octobre au jeudi 28 octobre à Théâtre L'Inox

Guignol Guérin au théâtre L’Inox ——————————– ### **du 25 au 28 octobre 2021** – Horaires : **11h, 15h et 17h** (plusieurs pièces du répertoire) – Durée d’une séance : 30 minutes. – Tarifs : 7 € par personne – Descriptif : Pour la cinquième année consécutive, le Guignol Guérin, le théâtre de marionnettes le plus ancien de France, se produira à l’Inox, au coeur du vieux Bordeaux, **entre la Place de la Bourse et la Place du Parlement,** du 25 au 28 octobre 2021 Cette institution bordelaise, fondée en 1853, y présentera ses spectacles dans la pure tradition du véritable Guignol lyonnais (au répertoire basé sur la vie de tous les jours). Video France 3 : [https://youtu.be/3-R_cO8o9Xw](https://youtu.be/3-R_cO8o9Xw) ### Les séances sont tous publics, en direct et interactives. – Coordonnées pour les réservations (fortement recommandées car nombre de places limité) : Tél. : Mr David Guérin au 06 70 97 44 52 Mail : [[guignoldg@free.fr](mailto:guignoldg@free.fr)](mailto:guignoldg@free.fr) Site : [www.guignolguerin.fr](https://guignolguerin.fr) Facebook : @guignolguerin

Théâtre L'Inox 11-13 rue Fernand Philippart Bordeaux Gironde

