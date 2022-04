Guignol Guérin au Parc Peixotto du 18 au 24 avril Parc Peixotto, 18 avril 2022, Talence.

Guignol Guérin au Parc Peixotto du 18 au 24 avril

du lundi 18 avril au dimanche 24 avril à Parc Peixotto

Oyez oyez ! Le théâtre Guignol Guérin s’installe du lundi 18 au dimanche 24 avril dans le parc Peixotto. ——————————————————————————————————– On ne présente plus le théâtre Guignol Guérin ! Cette famille bordelaise se transmet le flambeau de génération en génération depuis 1853. Marionnettistes de père en fils, déjà six générations de Guérin se sont succédées pour raconter aux enfants les histoires de Guignol : la mythique marionnette “redresseur de torts”. Un millier de marionnettes sont les acteurs d’un répertoire de 300 pièces de théâtre différentes, écrites par les bourgeois lyonnais sur la vie de tous les jours. Les histoires sont actualisées pour coller à notre monde contemporain. On rit, on pleure, on crie, le théâtre de Guignol rassemble les générations. Cette animation vous est offerte par la ville de Talence :)

Gratuit

Pour la première fois, le célèbre théâtre de marionnettes s’installe à Talence pour la première semaine des vacances de Pâques.

Parc Peixotto Allée Peixotto, 33400 Talence Talence Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T16:00:00 2022-04-18T16:30:00;2022-04-18T17:00:00 2022-04-18T17:30:00;2022-04-19T16:00:00 2022-04-19T16:30:00;2022-04-19T17:00:00 2022-04-19T17:30:00;2022-04-20T16:00:00 2022-04-20T16:30:00;2022-04-20T17:00:00 2022-04-20T17:30:00;2022-04-21T16:00:00 2022-04-21T16:30:00;2022-04-21T17:00:00 2022-04-21T17:30:00;2022-04-22T16:00:00 2022-04-22T16:30:00;2022-04-22T17:00:00 2022-04-22T17:30:00;2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T16:30:00;2022-04-23T17:00:00 2022-04-23T17:30:00;2022-04-24T16:00:00 2022-04-24T16:30:00;2022-04-24T17:00:00 2022-04-24T17:30:00