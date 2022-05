Guignol et ses amis Salon-de-Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence Les trois coups traditionnels retentissent, le rideau s’écarte. Le décor est planté, c’est la place d’un village. Un personnage fantastique surgit et s’adresse au jeune public



