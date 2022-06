Guignol et Ludo le panda Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: 43120

Monistrol-sur-Loire

Guignol et Ludo le panda Monistrol-sur-Loire, 11 août 2022, Monistrol-sur-Loire. Guignol et Ludo le panda Monistrol-sur-Loire

2022-08-11 – 2022-08-11

Monistrol-sur-Loire 43120 Retrouvez cette année Guignol et Ludo le Panda – A la Capitelle site du Mazel – séance à 10h30 et 14h30 +33 6 11 20 03 43 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Monistrol-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 43120, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Ville Monistrol-sur-Loire lieuville Monistrol-sur-Loire Departement 43120

Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monistrol-sur-loire/

Guignol et Ludo le panda Monistrol-sur-Loire 2022-08-11 was last modified: by Guignol et Ludo le panda Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 11 août 2022 43120 Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire 43120