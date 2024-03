Guignol et le marsupilami à cavaillon Restaurant bio’s Cavaillon, dimanche 17 mars 2024.

Guignol et le marsupilami à cavaillon Restaurant bio’s Cavaillon Dimanche 17 mars, 11h00, 16h00

Début : 2024-03-17 11:00

Fin : 2024-03-17 12:00

Spectacle ou tout les enfant participent Dimanche 17 mars, 11h00, 16h00 1

Guignol et ses amis sera montés et installés pour la première fois à:

Cavaillon

Au restaurant bio’s

131 cours Gambetta

Dimanche 17 mars 2024

Séance à 11h00 et 17h00

Le spectacle sera guignol et le marsupilami

Durée du spectacle 45 min avec entracte.

Plus d’info: 06 68 03 81 27

Dans le plus pure respect de la tradition lyonnaise, spectacle hommage au créateur de la marionnette guignol monsieur Laurent mourget.

A ne manquer sous aucun prétexte le spectacle Evénement, un spectacle à venir voir en famille ou entre ami, rire, joie et gaité seront au rendez-vous.

Et en plus pour les petits gones qui souhaite manger des bons petits plats c’est directement sur place au BIO’S Cavaillon

Plus d’info: www.guignoletcie.wixsite.com

Restaurant bio’s 131 cours Gambetta Cavaillon 84300 Vaucluse