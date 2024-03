Guignol et le marsupilami à bagnols sur Ceze Salle l’antipode Bagnols-sur-Cèze, dimanche 10 mars 2024.

Guignol et le marsupilami à bagnols sur Ceze Salle l’antipode Bagnols-sur-Cèze Dimanche 10 mars, 11h00, 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-10 11:00

Fin : 2024-03-10 12:00

Un spectacle où tous les enfants participent pour la joie des parents et des enfants. Alors sortez de vos écrans et venez vivre un spectacle original familial en live et en direct. Dimanche 10 mars, 11h00, 17h00 1

Guignol et ses amis sera montés et installés pour la première fois à:

Bagnols-sur-Ceze

Salle l’antipode

81 avenue de la floure

Dimanche 10 mars 2024

Séance à 11h00 et 17h00

Le spectacle sera guignol et le marsupilami

Durée du spectacle 45 min avec entracte.

Plus d’info: 06 68 03 81 27

Dans le plus pure respect de la tradition lyonnaise, spectacle hommage au créateur de la marionnette guignol monsieur Laurent mourget.

A ne manquer sous aucun prétexte le spectacle Evénement, un spectacle à venir voir en famille ou entre ami, rire, joie et gaité seront au rendez-vous.

Plus d’info: www.guignoletcie.wixsite.com

#guignol #spectacle #theatredeguignol #theatredeguignoletsesamis #bagnolssurceze #sabran #tresques #chusclan #gard #sortiegard #gardtourisme #likeforlikes #followforfollowback

Vous aimez? Alors partages

Salle l’antipode 81 avenue de la floure Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard