Vaugneray Vaugneray Rhône, Vaugneray Guignol et le lion Simba Vaugneray Vaugneray Catégories d’évènement: Rhône

Vaugneray

Guignol et le lion Simba Vaugneray, 26 juin 2021-26 juin 2021, Vaugneray. Guignol et le lion Simba 2021-06-26 – 2021-06-26 Théâtre le Griffon 9 Rue de la Déserte

Vaugneray Rhône Vaugneray EUR 8 8 Cette année, retrouvez Guignol en plein coeur de la savane, une aventure dépaysante avec des décors numériques. Nos personnages emblématiques seront en compagnie de Simba, le roi Lion. bienvenue@mjc-vaugneray.org http://www.mjc-vaugneray.org/ Cette année, retrouvez Guignol en plein coeur de la savane, une aventure dépaysante avec des décors numériques. Nos personnages emblématiques seront en compagnie de Simba, le roi Lion.

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Vaugneray Étiquettes évènement : Autres Lieu Vaugneray Adresse Théâtre le Griffon 9 Rue de la Déserte Ville Vaugneray lieuville 45.7384#4.65949