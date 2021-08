Erquy La Halle Côtes-d'Armor, Erquy Guignol en spectacle La Halle Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Guignol en spectacle La Halle, 26 août 2021, Erquy. Guignol en spectacle

le jeudi 26 août à La Halle

Découvrez les aventures de Guignol, la célèbre marionnette lyonnaise est de passage à Erquy pour tous les enfants. Spectacle sous la Halle, à 11h00 et à 17h00. Pass sanitaire obligatoire pour les adultes. Tarif 6 €.

Tarif unique 6 €.

spectacle de marionnettes pour les enfants La Halle erquy Erquy Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T11:00:00 2021-08-26T12:00:00;2021-08-26T17:00:00 2021-08-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu La Halle Adresse erquy Ville Erquy lieuville La Halle Erquy