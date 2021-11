Chantilly Chantilly Chantilly, Oise Guignol au Potager des Princes Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Guignol au Potager des Princes Chantilly, 18 décembre 2021, Chantilly. Guignol au Potager des Princes Chantilly

2021-12-18 15:00:00 – 2022-01-02 16:00:00

Chantilly Oise Chantilly Pendant les vacances de Noël, venez profiter d’un spectacle de Guignol dans une salle chauffée et promenez-vous dans les jardins en admirant les animaux. Pendant les vacances de Noël, venez profiter d’un spectacle de Guignol dans une salle chauffée et promenez-vous dans les jardins en admirant les animaux. +33 3 44 57 39 66 https://www.potagerdesprinces.com/actualit%C3%A9s Pendant les vacances de Noël, venez profiter d’un spectacle de Guignol dans une salle chauffée et promenez-vous dans les jardins en admirant les animaux. Potager des princes

Chantilly

dernière mise à jour : 2021-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Chantilly, Oise Autres Lieu Chantilly Adresse Ville Chantilly lieuville Chantilly