Guignol au Potager des Princes Chantilly Chantilly, samedi 2 mars 2024.

Guignol au Potager des Princes Chantilly Chantilly Oise

Guignol revient au Potager des Princes !

5 spectacles inédits

Depuis plus de 200 ans, la célèbre marionnette lyonnaise n’a pas pris une ride ! A travers des pièces inspirées du répertoire traditionnel ou des créations originales. Guignol continue de vivre et d’amuser les petits et aussi les grands !

Les 10 et 11, 14 février Le Vin empoisonné

Les 17 et 18 février La Cuisine du Père Lustucru

Les 21, 24 et 25 février Le Château abandonné

Les 27, 28 février, 2 et 3 mars La Grosse Bébête

Les 5, 6, 9 et 10 mars Le Marchand de coups de bâton10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 15:00:00

fin : 2024-03-03 16:30:00

17 Rue de la Faisanderie

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France contact@potagerdesprinces.com

L’événement Guignol au Potager des Princes Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2024-01-31 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme