Ferme en scène: Les frères Lampion ferme auberge “France”, 6 septembre 2019 19:00, guignen.

Vendredi 6 septembre 2019, 19h00 Sur place tarif repas spectacle: 25€ spectacle seul: 12€ 0299920556

Soirée repas avec 1ère partie musicale et théatre avec les frères Lampion

Ferme en scène

1ère partie: Hélène Le Gros

Hélène Le Gros est accordéoniste et chanteuse, Dédé Julien Pinel contre bassiste et Pierre-Luc Martin guitariste, banjoïste, tromboniste et j’en passe… ils seront nos invités dans un répertoire de chansons sélectionnés par Hélène avec un peu de jazz manouche autour!

22 h: Les frères Lampion

Les Frères Lampion vous accueillent dans leur “labo-cabaret”. Comment remettre à jour ses connaissances de 1968 à nos jours sans faille, sans douleur et sans se prendre au sérieux? Qui était au hit-parade en 1972? quelle invention a révolutionné nos habitudes en 1984? Et quel chef d’Etat s’est écrasé en plein vol en 1995? Les frères Lampion savent tout! Enfin presque tout…Un spectzcle étonnant et détonnant !

ferme auberge “France” route de la chapelle Bouëxic 35580 GUIGNEN 35330 guignen Ille-et-Vilaine

vendredi 6 septembre 2019 – 19h00 à 23h30