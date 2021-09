Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie, Vallorcine Guides de montagne – projections documentaires Vallorcine Vallorcine Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Vallorcine

Guides de montagne – projections documentaires Vallorcine, 20 octobre 2021, Vallorcine. Guides de montagne – projections documentaires 2021-10-20 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-20 Chef lieu Bibliothèque de Vallorcine

Vallorcine Haute-Savoie Vallorcine Dans le cadre des 200 ans de la Cie des guides de Chamonix, projection d’un film documentaire sur le métier de guide bibliovallorcine@cc-valleedechamonixmb.fr +33 4 50 54 78 67 http://www.mediatheques-valleedechamonix.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Vallorcine Autres Lieu Vallorcine Adresse Chef lieu Bibliothèque de Vallorcine Ville Vallorcine lieuville 46.03438#6.93283