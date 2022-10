Conférence » AVC, prévenir et agir » Résidence Espace & Vie Guidel Guidel Catégories d’évènement: Guidel

Conférence » AVC, prévenir et agir » à la résidence seniors Espace & Vie de Guidel Venez participer à la conférence organisée à la résidence Espace & Vie de Guidel en partenariat avec l’association France AVC 56. Conférence « Accident vasculaire cérébral (AVC), prévenir et agir » Thématiques abordées : qu’est-ce qu’un AVC ? Quels sont les facteurs de risque ? Reconnaître les symptômes ? Comment se relever et vivre après ? Animée par Maryvonne de Thy, secrétaire générale et fondatrice de France AVC 56 Conférence gratuite et ouverte à tous Résidence Espace & Vie Guidel 4 rue Jeanne-Marie Le Bozec Guidel 56520 Guidel Morbihan mercredi 26 octobre – 15h00 à 17h00

