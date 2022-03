Guide-moi si tu peux ! Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

De salle en salle, une médiatrice vous montre les trésors du musée et vous gratifie de détails parfois incroyables sur la mémoire du lieu et des collections. Plongez dans quatre siècles d’histoire(s) (d)étonnante(s). Suivez le guide ! Attention à ne pas boire ses paroles tout de même…

Plongez dans quatre siècles d'histoire(s) (d)étonnante(s). Musée d'art et d'histoire Paul Eluard 22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis

14 mai 2022, 17:30-19:00

