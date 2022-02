Guide compostage Maison du Jardinier et de la Nature en Ville Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Guide compostage Maison du Jardinier et de la Nature en Ville, 23 juin 2022, Bordeaux. Guide compostage

du jeudi 23 juin au vendredi 24 juin à Maison du Jardinier et de la Nature en Ville Entrée sur inscription, 15 places

Venez enrichir vos connaissances sur le compostage ! Maison du Jardinier et de la Nature en Ville Parc rivière – rue Mandron – 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T09:00:00 2022-06-23T17:30:00;2022-06-24T09:00:00 2022-06-24T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison du Jardinier et de la Nature en Ville Adresse Parc rivière - rue Mandron - 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison du Jardinier et de la Nature en Ville Bordeaux Departement Gironde

Maison du Jardinier et de la Nature en Ville Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Guide compostage Maison du Jardinier et de la Nature en Ville 2022-06-23 was last modified: by Guide compostage Maison du Jardinier et de la Nature en Ville Maison du Jardinier et de la Nature en Ville 23 juin 2022 bordeaux Maison du Jardinier et de la Nature en Ville Bordeaux

Bordeaux Gironde