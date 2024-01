DE JULIETTE A GRECO Guichet Montparnasse Paris Catégorie d’Évènement: Paris DE JULIETTE A GRECO Guichet Montparnasse Paris, 7 mars 2024, Paris. Durée du spectacle : 1HDe Juliette à GrécoDe Pascale Neuvic « Je suis un animal sauvage, totalement impropre au dressage. »Femme libre avant l’heure, femme de conviction, femme passionnée… Comment la petite Juliette est-elle devenue l’icône « Gréco » ?Cet hommage musical, nous entraîne dans ce Paris d’après-guerre où tout était encore possible.Mise en scène: Pascale NeuvicAvec : Pascale Neuvic – Jeu et chant / François Marnier : Accordéon et piano

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-07 à 21:00
Guichet Montparnasse
15 rue du Maine
75014 Paris

