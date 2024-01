N’IMPORTE OU HORS DU MONDE Guichet Montparnasse Paris Catégorie d’Évènement: Paris N’IMPORTE OU HORS DU MONDE Guichet Montparnasse Paris, 7 mars 2024, Paris. N’importe où hors du mondeDe Sarah McKennaUne femme « en guerres ».Seule en scène émouvant d’une femme qui nous dévoile son parcours de vie. Au cœur d’une ville en guerre, cette femme libre et obstinée, contradictoire et fragile, est prête à bousculer tous les codes.Mais saura-t-elle résister à la folie des hommes ?Mise en scène : Djamel SaïbiAvec : Emma DuboisDurée du spectacle : 1H10

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-07 à 19:00

Guichet Montparnasse
15 rue du Maine
75014 Paris

Guichet Montparnasse Paris