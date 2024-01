RACONTEZ-MOI Guichet Montparnasse Paris, samedi 17 février 2024.

RACONTEZ-MOIDe Marzia Celii & Mélanie Foulon7 vies, 7 rencontres, 1 chanteuseUne mamma italienne qui aspirait à devenir star, un psy qui ne tient pas le secret professionnel, … autant de personnages qui ont en commun d’avoir croisé la route de la chanteuse Marzia, et qui pensent avoir un rôle à jouer dans son succès.À travers leur récit, ils se racontent malgré eux.Un seule en scène ludique et sensible sur la construction de soi ; Marzia se glisse dans 7 autres peaux que la sienne, peut-être pour mieux se dévoiler.Mise en scène : Mélanie FoulonAvec : Marzia CeliiDu 2 au 25 février 2024Les vendredis et samedis à 20h30 et les dimanches à 16h30Durée du spectacle : 1H

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

Guichet Montparnasse 15 rue du Maine 75014 Paris 75