CRECELLE Guichet Montparnasse Paris, 11 février 2024, Paris.

CrécelleDe Françoise Taillandier« Rien ni personne ne pourra me faire renoncer à chanter ! » Le hic, c’est que la fougueuse Fleur Taillefer possède une voix de crécelle…Devenue veuve et riche, Fleur Taillefer décide de réaliser son rêve de toujours : être une diva.Déterminée, elle réussit malgré sa voix exécrable, à entraîner dans son projet fou un obscur pianiste en mal de reconnaissance… et d’argent.Pied de nez du destin, c’est en massacrant les grands airs d’opéras qu’elle fera «un tabac » !Mise en scène: Guillaume TarbouriechAvec : Pascal NicolleauFrançoise Taillandier

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-02-11 à 18:00

Réservez votre billet ici

Guichet Montparnasse 15 rue du Maine 75014 Paris 75