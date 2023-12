UNE FILLE D’EVE Guichet Montparnasse Paris, 21 janvier 2024, Paris.

Durée du spectacle : 1H15Une Fille d’ÈveDe Honoré de BalzacUne satire réjouissante de la société mondaine, politique et financière des années 1830.Mariée au Comte Félix de Vandenesse, Marie-Angélique s’ennuie. L’apparition de Raoul Nathan, écrivain fantasque et torturé, déclenche chez elle une passion aussi violente qu’irréfléchie. Celui-ci voit en la Comtesse un marchepied vers le pouvoir, sans réaliser qu’il est lui-même manipulé par des banquiers et politiciens autrement plus habiles que lui. En voulant sauver son amant de la ruine, Angélique risque fort de se compromettre…Adaptation, Mise en scène et interprétation : Pascale Bouillon

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-01-21 à 16:30

Guichet Montparnasse 15 rue du Maine 75014 Paris