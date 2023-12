LE PARADOXE DU DESIR Guichet Montparnasse Paris Catégorie d’Évènement: Paris LE PARADOXE DU DESIR Guichet Montparnasse Paris, 27 janvier 2024, Paris. Le Paradoxe du DésirDe Ana-Maria BambergerQuatre personnages jouent au jeu de la séduction, mais rien ne se passe comme prévu… Car le désir a ses propres règles…Anton, auteur à succès, écrit une pièce cathartique qui est aussi une pièce hameçon pour raviver le désir d’Iris, actrice sur le déclin. Elle accepte ce cadeau dans l’espoir de renouer avec Robert, mais Robert vise déjà les faveurs d’une jeune critique de théâtre, qui serait parfaite pour l’assister à la mise en scène… Heureusement la jeune Alice, émoustillée par la rencontre avec Anton acceptera à son tour de rentrer dans la danse.Dans la farandole du désir, qui trouvera le bon partenaire ?Mise en scène: Codrina PricopoaiaAvec : Codrina Pricopoaia, Samy Rahal, Alexia Séféroglou, Geoffroy Vernin

