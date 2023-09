LA PARURE Guichet Montparnasse Paris Catégorie d’Évènement: Paris LA PARURE Guichet Montparnasse Paris, 1 octobre 2023, Paris. LA PARURE Guichet Montparnasse a lieu à la date du 2023-10-01 à 15:00:00.

Tarif : 24.2 à 24.2 euros. sur l’être et le paraitre !Mathilde Loisel a épousé, faute de mieux, un petit employé du ministère de l’instruction publique mais elle rêve d’une autre vie, faite de raffinement et de luxe. Un jour, son mari revient avec une invitation pour le bal du Ministère. Mathilde, qui veut se montrer dans l’élégance d’une femme au-dessus de sa condition, emprunte un collier de grande valeur à son amie, Jeanne Forestier, qui fait partie du beau monde qu’elle rêve de fréquenter. Après le bal, rentrée chez elle, elle s’aperçoit qu’elle a perdu le collier…Avec Annie VergneMise en scène : Isabelle Delage Réservez votre billet ici Guichet Montparnasse

Guichet Montparnasse
15 rue du Maine Paris 75014

