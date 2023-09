LES DOUBLES VIES Guichet Montparnasse Paris, 1 octobre 2023, Paris.

LES DOUBLES VIES Guichet Montparnasse a lieu à la date du 2023-10-01 à 16:30:00.

Tarif : 22 à 22 euros.

Les Doubles vies de Sarah BernhardtDe Isabelle Sprung et Pascale LiévynSes vies, ses amours, ses morts …Tourbillonnantes et trépidantes, virevoltantes et multiples, spectaculaires et intimes, les doubles vies de Sarah Bernhard forment les facettes du kaléidoscope qui a illuminé les scènes, les salons, les alcôves depuis la Belle Epoque jusqu’à nos jours.Mise en scène : Pascale LiévynAvec : Isabelle Sprung

Guichet Montparnasse

15 rue du Maine Paris 75014

