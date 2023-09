LE JEU DES 7 FAMILLES DU THEATRE Guichet Montparnasse Paris Catégorie d’Évènement: Paris LE JEU DES 7 FAMILLES DU THEATRE Guichet Montparnasse Paris, 1 octobre 2023, Paris. LE JEU DES 7 FAMILLES DU THEATRE Guichet Montparnasse a lieu à la date du 2023-10-01 à 18:00:00.

Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Le Jeu des 7 familles du ThéâtreDe Yves JavaultBienvenue au Baraka Théâtre ! Ensemble, nous allons traverser l’Histoire, traverser le Théâtre, traverser l’Histoire du Théâtre.Ainsi vous accueille Tespino, sur son stand de théâtre forain. Le hasard déterminera qui du père, de la mère, du fils, de la fille, du grand-père ou de la grand-mère seront interprétés par Dirjan et Rouco, les comédiens polyvalents. Ils vont donner vie, en 7 scènes, à l’histoire d’amour impossible d’Isabelle et Octave.Mise en scène : Emma BoddaertAvec : Emma Boddaert, Edouard Edilber, Lenny Mezemmeroune Réservez votre billet ici Guichet Montparnasse

Guichet Montparnasse
15 rue du Maine Paris 75014

