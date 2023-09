OLYMPE DE GOUGES,PORTEUSE D’ESPOIR Guichet Montparnasse Paris, 30 septembre 2023, Paris.

OLYMPE DE GOUGES,PORTEUSE D’ESPOIR Guichet Montparnasse a lieu à la date du 2023-09-30 à 19:00:00.

Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

OLYMPE DE GOUGES, PORTEUSE D’ESPOIR De Clarissa PALMER et Annie VERGNE Les combats d’une humaniste visionnaire !Reconnue comme une pionnière des droits de la femme, Olympe de gouges est bien plus encore ! De nos jours, un jeune homme, Sébastien, prépare une thèse sur les droits de la femme à travers les siècles. Il s’intéresse particulièrement à Olympe de Gouges, qui en 1791, a demandé à l’assemblée nationale que soient reconnus les droits de la femme et de la citoyenne au même titre que les droits de l’homme et du citoyen. Qui était cette femme, trop méconnue aujourd’hui ? Quels étaient, il y a deux cents ans, ses espoirs pour les femmes et pour l’humanité…et qu’en est-il à notre époque ? Olympe va entrer dans l’imaginaire de Sébastien, se révéler à lui et l’aider à se trouver lui-même.Mise en scène : Annie Vergne – Assistée de Julien SéchaudAvec : Ghislain Geiger, Juliette Stevez, Annie VergneEt la participation d’Isabelle Delage et Julien Séchaud

Guichet Montparnasse

15 rue du Maine Paris 75014

