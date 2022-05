Les âmes heureuses sont amoureuses – Cie Lettre Pont-Réan Guichen Catégories d’évènement: Guichen

Les âmes heureuses sont amoureuses – Cie Lettre Pont-Réan, 28 avril 2019 11:00, Guichen. Dimanche 28 avril 2019, 11h00, 16h00 Sur place 02 99 57 32 57 Conte – Concert musical – Jeune public Sam Verlen et Virginie Guilluy s’emparent d’un conte de Christos. L’histoire de deux enfants amoureux qui, dans leurs rêves, se transforment en chats et parcourent la ville endormie. Un conte musical pour les petits et les grands au rythme des musiques actuelles. Dès 5 ans. A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Pont-Réan. Pont-Réan guichen 35580 Guichen Ille-et-Vilaine dimanche 28 avril 2019 – 11h00 à 12h00

Age minimum 5 Age maximum 99

