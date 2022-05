« Chansons du monde des animaux » Pont-Réan, 5 avril 2020 11:00, Guichen.

Dimanche 5 avril 2020, 11h00, 16h00 Sur place Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 3 € 50 0299573257

Chanson – Conte musical

En compagnie de deux complices instrumentistes : Steven Fougères (guitare, ukulélé) et François Poulain (accordéon), Maria Robin (musicienne, chanteuse, danseuse et raconteuse) nous emmène à la rencontre de la bonne humeur de la musique cajun, des chansons tsiganes, du blues pentatonique du désert africain, et bien d’autres encore…. On entre dans la danse avec Kalou le kangourou tout fou, Maylis le serpent plein de malice et bien d’autres personnages réjouissants… Au détour d’une histoire pleine de rebondissement, qui mêle voyage autour du monde, et petit garçon aventureux…. Ce spectacle festif et musical saura très certainement vous réjouir.

En collaboration avec l’Espace Galatée et la Mairie de Guichen.

Pont-Réan guichen 35580 Guichen Ille-et-Vilaine

dimanche 5 avril 2020 – 11h00 à 12h00

dimanche 5 avril 2020 – 16h00 à 17h00

S. Bertin