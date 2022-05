Salon TECH&PLAY Parc des Expositions, 4 octobre 2019 10:30, Guichen.

L’objectif de TECH & PLAY n’est pas de parler de l’innovation mais bien de la faire adopter.

Les 4 et 5 octobre prochains au Parc des Expositions de Rennes, la 1ère édition du salon TECH & PLAY proposera aux TPE & PME du Grand Ouest de vivre l’expérience de l’innovation. Conçu et organisé par l’agence rennaise FairePlay, ce salon regroupera une quarantaine d’entreprises ayant une offre de services innovants pour un visitorat professionnel à la recherche de solutions novatrices. Et, parce que l’innovation fait aujourd’hui partie de notre quotidien, le village dédié aux loisirs sera le théâtre de la 1ère Breizh Drone Cup.

Ce salon inédit en Bretagne s'adresse aux TPE et PME du Grand Ouest qui souhaitent faire entrer l'innovation dans leur environnement mais également au grand public, premier utilisateur de ces innovations dans l'entreprise. C'est en effet pour rendre l'innovation accessible et en faciliter son usage que Pascal Roignau, fondateur de l'agence FairePlay, a eu l'idée de ce salon volontairement hybride. Organisé autour de différents villages : cinq « TECH » regroupant une quarantaine d'exposants, et un « PLAY » dédié aux loisirs et à la famille. TECH & PLAY propose de suivre un parcours de découverte aussi bien technique que ludique en collaboration avec des partenaires tels que Insaniam, Leeve, MediaSchool ou encore Google Rennes.

Des villages Tech…

Pour cette première en Bretagne, TECH & PLAY accueillera une quarantaine d’entreprises proposant des solutions et des services innovants dont Epita, Up Up, Abaka.

Cinq villages « Tech » permettront de rassembler les exposants selon des thématiques sectorielles :

– Village « Administration / Gestion » : transformation digitale, outils CRM, e-commerce, logiciels de comptabilité et de gestion, financement, chatbot…

– Village « Communication / Marketing » : e-communication, e-marketing, data, veille, relation clients, rréférencement, e-réputation, réalité virtuelle ou augmentée, imagerie 3D, imagerie par drone, phygital…

– Village « HSE / Cyber-sécurité » : assurance, prévention et gestion des risques, surveillance par drone, block Chain, sauvegarde et stockage de données, data centers, clouds, cybersécurité, RGPD…

– Village « RH / RSE » : RH 2.0, e-recrutement, management digital, e-coaching, e-learning, formations, métiers de demain, recyclage, bilan carbone, qualité de vie au travail, aménagement des espaces de travail…

– Village « Mobilité / Transport » : e-logistique, auto-partage, covoiturage, éco-conduite, éco-transport, mobilité connectée…

Et un village Play

Parce que l’innovation fait désormais partie du quotidien aussi bien professionnel que privé, TECH & PLAY a également vocation à créer des passerelles entre le monde du travail et celui des loisirs et de la famille. Le village « Play » dédié aux loisirs accueillera ainsi, le samedi 5 octobre, la Breizh Drone Cup : une course de drones offrant toute la magie d’un light-track (un circuit dans le noir complet, éclairé uniquement par une décoration de lumière LED). 32 pilotes chevronnés rrépartis dans 8 écuries sponsorisées par des entreprises vont faire de cet évènement un véritable show.

Un jobdating pour créer du lien et favoriser le recrutement

Mis en place avec la start-up rennaise Leeve, le jobdating permettra grâce à une application de mettre en relation visiteurs, exposants et partenaires.

Parc des Expositions La Haie Gautrais, 35172 Bruz Guichen Le Pommery Ille-et-Vilaine

vendredi 4 octobre 2019 – 10h30 à 20h00

samedi 5 octobre 2019 – 10h30 à 20h00