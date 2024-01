Conférence Lucie Randoin 8 mars – Journée internationale des droits des femmes Espace Galatée Guichen, vendredi 8 mars 2024.

Conférence Lucie Randoin 8 mars – Journée internationale des droits des femmes Espace Galatée Guichen Vendredi 8 mars, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-08 20:30

Fin : 2024-03-08 22:30

Une conférence à l’Espace Galatée de Guichen portera sur la biologiste Lucie RANDOIN (1885- 1960), scientifique qui a donné son nom à une rue guichenaise. Vendredi 8 mars, 20h30 1

https://fb.me/e/78cE4m0LM

Avec le soutien de Michèle MOTEL, Conseillère départementale déléguée aux solidarités et coopérations internationales, cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes (8 mars). Son objectif est de souligner que l’expression créative des femmes peut modifier les comportements, et qu’une invention peut changer le cours de l’histoire.

La conception d’un timbre-poste à l’effigie de Lucie RANDOIN a été officialisée et rendue publique cette année, et donnera lieu à une émission en 2025, à la suite d’un appel lancé par la quatrième génération de descendants de Théophile LOGNONÉ, horloger puis industriel, fondateur des industries Probiomer qui a entretenu des relations épistolaires avec Lucie RANDOIN, première femme biologiste à l’Académie de médecine.

Cette conférence sera animée par Kevin LOGNONÉ qui anime la représentation Bretagne de la fédération nationale des clubs pour l’UNESCO.

Espace Galatée Rue du commandant Charcot, Guichen Guichen 35580 Ille-et-Vilaine