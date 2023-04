Fêtes locales Le bourg Guiche Catégories d’Évènement: Guiche

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales Le bourg, 14 juillet 2023, Guiche. 12h, Apéritif suivi du repas Paella

Autre programmation à venir.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

Le bourg Salle des fètes

Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



12pm, Aperitif followed by a Paella meal

Other programming to come 12.00 h, Aperitivo seguido de una comida a base de paella

Otros programas por venir 12 Uhr, Aperitif mit anschließendem Paella-Essen

Weitere Programmgestaltung folgt Mise à jour le 2023-03-17 par Office de Tourisme Pays Basque

