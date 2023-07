TAMBOUILLE FESTIVAL Gugnécourt, 3 août 2023, Gugnécourt.

Gugnécourt,Vosges

Le Tambouille Festival vous sort le grand jeu !

8 jours de fêtes, dans 8 villages différents, 24 concerts, 9 spectacles, une soirée métal, une soirée électro, … Le tout les pieds dans l’herbe ! Bienvenue dans le plus grand des petits festivals vosgiens !

18h30 : Hôma par la Compagnie des Joli(e)s Mômes, conte, clown et musique.

C’est l’histoire d’un exil. Alors c’est l’histoire d’un départ. Mais aussi celle d’une arrivée.

Spectacle tendre et drôle, à voir en famille.

Tout public, dès 5 ans, 45 min

19h30, TOPIC, chanson française.

Au menu, Couture, Souchon, Cabrel, Brassens, Delpech, Gainsbourg… Du pur plaisir !

21h30 : Julien m’a dit, chanson française.

On m’a dit de Julien qu’il était sensible et perché. A la guitare, il vous chantera des tranches de vie, vraies, fortes. Le tout au rythme d’une guitare bien vivante !

Bonus Nature : Visite Éveil des sens, découverte sensorielle et ludique du patrimoine.

Départ 16h, mairie. Réservation : 03 29 50 51 33

Le Tambouille Festival c’est aussi 7 autres rendez-vous incroyables !

– Xamontarupt – Mercredi 26 juillet

-Bruyères – Jeudi 27 juillet

– Pierrepont-sur-l’Arentèle – Vendredi 28 juillet

– Dompierre – 29 juillet

– Lépanges-sur-Vologne – Vendredi 4 août

– Champ-le-Duc – Samedi 5 août (T’embrouille)

– Granges-Aumontzey – Dimanche 6 août. Tout public

Jeudi 2023-08-03 18:30:00 fin : 2023-08-03 . 0 EUR.

Gugnécourt 88600 Vosges Grand Est



The Tambouille Festival pulls out all the stops!

8 days of festivities, in 8 different villages, 24 concerts, 9 shows, a metal night, an electro night? All with your feet up in the grass! Welcome to the biggest little festival in the Vosges!

6:30pm: Hôma by Compagnie des Joli(e)s Mômes, storytelling, clowning and music.

It?s the story of an exile. So it’s the story of a departure. But also of an arrival.

A tender, funny show for the whole family.

All ages, 5 years and up, 45 min

7:30pm, TOPIC, French chanson.

On the menu: Couture, Souchon, Cabrel, Brassens, Delpech, Gainsbourg? Pure pleasure!

9.30pm: Julien m?a dit, French chanson.

Julien m?a dit has been described as sensitive and perched. On guitar, he’ll sing you slices of life, true and powerful. All to the rhythm of a lively guitar!

Bonus Nature: Visit Éveil des sens, a sensory and playful discovery of our heritage.

Departure 4pm, town hall. Booking: 03 29 50 51 33

The Tambouille Festival also includes 7 other incredible events!

– Xamontarupt – Wednesday, July 26

-Bruyères – Thursday, July 27

– Pierrepont-sur-l’Arentèle – Friday, July 28

– Dompierre – July 29

– Lépanges-sur-Vologne – Friday, August 4

– Champ-le-Duc – Saturday, August 5 (T’embrouille)

– Granges-Aumontzey – Sunday, August 6

El festival Tambouille no se detiene ante nada

8 días de fiesta, en 8 pueblos diferentes, 24 conciertos, 9 espectáculos, una noche metal, una noche electro? Todo ello con los pies en la hierba Bienvenido al mayor festival de los Vosgos

18.30 h: Hôma de la Compagnie des Joli(e)s Mômes, cuentacuentos, clown y música.

Es la historia de un exiliado. Es la historia de una partida. Pero también la historia de una llegada.

Un espectáculo tierno y divertido para toda la familia.

Para todas las edades, a partir de 5 años, 45 min

19.30 h, TOPIC, chanson francesa.

En el menú: Couture, Souchon, Cabrel, Brassens, Delpech, Gainsbourg? ¡Puro placer!

21.30 h: Julien m?a dit, chanson francesa.

Julien m?a dit es descrito como sensible y alegre. A la guitarra, le cantará trozos de vida, verdaderos y poderosos. Todo ello al ritmo de una animada guitarra

Bonus Nature: Recorrido Éveil des sens (Despierta los sentidos), una forma divertida de descubrir nuestro patrimonio.

Salida a las 16 h, ayuntamiento. Reservas: 03 29 50 51 33

El Festival Tambouille también incluye otros 7 eventos increíbles

– Xamontarupt – miércoles 26 de julio

-Bruyères – jueves 27 de julio

– Pierrepont-sur-l’Arentèle – viernes 28 de julio

– Dompierre – 29 de julio

– Lépanges-sur-Vologne – Viernes 4 de agosto

– Champ-le-Duc – Sábado 5 de agosto (T’embrouille)

– Granges-Aumontzey – Domingo 6 de agosto

Das Tambouille Festival zieht alle Register!

8 Tage lang wird in 8 verschiedenen Dörfern gefeiert, 24 Konzerte, 9 Aufführungen, ein Metal-Abend, ein Elektro-Abend, ? Und das alles mit den Füßen im Gras! Willkommen beim größten der kleinen Festivals in den Vogesen!

18:30 Uhr: Hôma von der Compagnie des Joli(e)s Mômes, Märchen, Clown und Musik.

Es ist die Geschichte eines Exils. Es ist die Geschichte eines Aufbruchs. Aber auch die einer Ankunft.

Eine zärtliche und lustige Vorstellung für die ganze Familie.

Alle Altersgruppen, ab 5 Jahren, 45 Min

19:30 Uhr, TOPIC, französisches Chanson.

Auf dem Menü stehen Couture, Souchon, Cabrel, Brassens, Delpech, Gainsbourg? Ein reines Vergnügen!

21:30 Uhr: Julien m?a dit, französisches Chanson.

Man hat mir über Julien gesagt, er sei sensibel und hochnäsig. Mit seiner Gitarre singt er Ihnen wahre und starke Lebensabschnitte vor. Und das alles im Rhythmus einer lebendigen Gitarre!

Bonus Natur : Besichtigung Éveil des senses, sensorische und spielerische Entdeckung des Kulturerbes.

Abfahrt 16 Uhr, Rathaus. Reservierung: 03 29 50 51 33

Das Tambouille Festival besteht auch aus 7 weiteren unglaublichen Terminen!

– Xamontarupt – Mittwoch, 26. Juli

-Bruyères – Donnerstag, 27. Juli

– Pierrepont-sur-l’Arentèle – Freitag, 28. Juli

– Dompierre – 29. Juli

– Lepanges-sur-Vologne – Freitag, 4. August

– Champ-le-Duc – Samstag, 5. August (T’embrouille)

– Granges-Aumontzey – Sonntag, 6. August

