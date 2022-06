Guggi – Une rétrospective Centre Culturel Irlandais, 16 juin 2022, Paris.

Du vendredi 17 juin 2022 au dimanche 24 juillet 2022 :

Le jeudi 16 juin 2022

de 18h30 à 20h00

. gratuit Entrée libre

À l’occasion du Bloomsday, l’artiste de renom Guggi célèbre le 20e anniversaire du CCI avec une rétrospective d’oeuvres couvrant trois décennies.

À l’occasion du Bloomsday, l’artiste de renom Guggi célèbre le 20e anniversaire du CCI avec une rétrospective d’œuvres couvrant trois décennies. Membre fondateur du groupe culte Virgin Prunes, Guggi a continué à peindre tout au long de sa carrière au sein de la formation punk. Il quitte le groupe en 1984 pour se consacrer exclusivement à la peinture, puis à la sculpture. Depuis lors, l’œuvre de l’artiste n’a cessé d’explorer la représentation d’objets courants du quotidien. En insistant sur la répétition et l’abstraction, Guggi transforme et libère les motifs de ses bols et autres récipients caractéristiques de leur contexte. Ses pièces sont souvent articulées avec une simplicité trompeuse, accentuant leur immobilité et leur présence méditative. La critique d’art Kelly Grovier parle « d’excavations de formes dissolvantes – à demi mémorisées et à demi effacées – à la fois poignantes et philosophiques ».

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/guggi https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/guggi

Guggi