Concert de Gala Guewenheim, 16 décembre 2023, Guewenheim.

Guewenheim,Haut-Rhin

Les petits chanteurs de Guewenheim vous proposent un concert avec des chants de Noël classiques et contemporains ainsi que d’autres chants..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est



Les petits chanteurs de Guewenheim offer a concert of classical and contemporary Christmas carols and other songs.

Les petits chanteurs de Guewenheim ofrecen un concierto de villancicos clásicos y contemporáneos y otras canciones.

Die kleinen Sänger von Guewenheim bieten Ihnen ein Konzert mit klassischen und zeitgenössischen Weihnachtsliedern sowie anderen Liedern.

