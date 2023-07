Marché des potiers Guewenheim, 25 août 2023, Guewenheim.

Guewenheim,Haut-Rhin

Près de 45 céramistes vous présentent leurs créations durant 3 jours lors de ce grand Marché des Potiers. Venez découvrir des créations artisanales et uniques et pour tous les goûts dans une ambiance conviviale ! Le thème de l’année 2023 est : « La gastronomie ». Tombola, buvette et restauration sur place..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 21:00:00. EUR.

Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est



Nearly 45 ceramists present their creations over 3 days at this major Potters’ Market. Come and discover unique, hand-crafted creations to suit all tastes, in a convivial atmosphere! The theme for 2023 is « Gastronomy ». Tombola, refreshment bar and on-site catering.

Cerca de 45 ceramistas expondrán sus creaciones durante 3 días en este importante mercado de cerámica. Venga a descubrir creaciones artesanales únicas para todos los gustos, en un ambiente acogedor El tema de 2023 es « Gastronomía ». Tómbola, bar y catering.

Rund 45 Keramiker präsentieren Ihnen auf diesem großen Töpfermarkt drei Tage lang ihre Kreationen. Entdecken Sie handgefertigte und einzigartige Kreationen für jeden Geschmack in einer geselligen Atmosphäre! Das Thema des Jahres 2023 lautet: « Die Gastronomie ». Tombola, Getränke- und Essensstände vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de tourisme de Masevaux