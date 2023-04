Du grain au moulin à la Ferme Ruette 178 Allée du Château, 29 avril 2023, Gueutteville.

Dans le cadre de la semaine Printemps à la Ferme, la Ferme Ruette vous propose de vous guider dans cette belle aventure qui part du grain et va jusqu’à la farine.

Réservation obligatoire..

2023-04-29 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-29 12:00:00. .

178 Allée du Château Ferme Ruette

Gueutteville 76890 Seine-Maritime Normandie



As part of the Spring on the Farm week, Ferme Ruette offers to guide you through this beautiful adventure that starts with the grain and goes all the way to the flour.

Reservation required.

En el marco de la semana Printemps à la Ferme, Ferme Ruette se ofrece a guiarle a través de esta hermosa aventura que comienza con el grano y termina con la harina.

Reserva obligatoria.

Im Rahmen der Woche « Printemps à la Ferme » (Frühling auf dem Bauernhof) bietet die Ferme Ruette eine Führung durch dieses schöne Abenteuer, das vom Korn bis zum Mehl reicht.

Eine Reservierung ist erforderlich.

