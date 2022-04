GUEULETON EN THONGUE “LA BALADE DES BONS VIVANTS” Roujan Roujan Catégories d’évènement: 34320

Roujan

GUEULETON EN THONGUE “LA BALADE DES BONS VIVANTS” Roujan, 11 juin 2022, Roujan. GUEULETON EN THONGUE “LA BALADE DES BONS VIVANTS” Roujan

2022-06-11 – 2022-06-11

Roujan 34320 Roujan Gueuleton en Thongue est une balade gourmande organisée par le Syndicat des Côtes de

Thongue, dans le but de promouvoir les vins produits par les vignerons des Côtes de Thongue,

tout en faisant découvrir notre beau territoire.

La balade épicurienne s’étend sur 4km. Elle se déroule autour du Château Abbaye de Cassan (à

Roujan), de 10h à 18h environ. Une partie du parcours se trouve le long du bois de Sainte Marthe.

Elle est composée de 2 haltes sur le parcours, puis une halte finale. A chacune de ces haltes est

proposé une dégustation : 3 haltes, 3 couleurs de vins proposées, accompagnés de produits

locaux comme de la tapenade, des huitres ou encore.

A la fin du parcours, les participants arrivent par le bas des jardins du Château-Abbaye de

Cassan. S’offre alors à eux la magnifique façade du Château. Il s’agit là de la halte finale, où sera

proposé un Gueuleton géant dans l’immense jardin principal de 2900m2 : cochon de lait cuit à la

broche, toutes les couleurs de vins et tout un tas d’accompagnement pour clôturer cette journée

remplie de découverte. Gueuleton en Thongue est une balade gourmande organisée par le Syndicat des Côtes de

Thongue, elle s’étend sur 4km autour du Château de Cassan. Elle est composée de 2 haltes puis une halte finale. A chacune de ces haltes est proposé une dégustation : 3 haltes, 3 couleurs de vins proposées, accompagnés de produits locaux, tapenade, huitres etc… Puis halte finale avec

un Gueuleton géant. +33 6 82 86 57 95 Gueuleton en Thongue est une balade gourmande organisée par le Syndicat des Côtes de

Thongue, dans le but de promouvoir les vins produits par les vignerons des Côtes de Thongue,

tout en faisant découvrir notre beau territoire.

La balade épicurienne s’étend sur 4km. Elle se déroule autour du Château Abbaye de Cassan (à

Roujan), de 10h à 18h environ. Une partie du parcours se trouve le long du bois de Sainte Marthe.

Elle est composée de 2 haltes sur le parcours, puis une halte finale. A chacune de ces haltes est

proposé une dégustation : 3 haltes, 3 couleurs de vins proposées, accompagnés de produits

locaux comme de la tapenade, des huitres ou encore.

A la fin du parcours, les participants arrivent par le bas des jardins du Château-Abbaye de

Cassan. S’offre alors à eux la magnifique façade du Château. Il s’agit là de la halte finale, où sera

proposé un Gueuleton géant dans l’immense jardin principal de 2900m2 : cochon de lait cuit à la

broche, toutes les couleurs de vins et tout un tas d’accompagnement pour clôturer cette journée

remplie de découverte. Roujan

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: 34320, Roujan Autres Lieu Roujan Adresse Ville Roujan lieuville Roujan Departement 34320

Roujan Roujan 34320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roujan/

GUEULETON EN THONGUE “LA BALADE DES BONS VIVANTS” Roujan 2022-06-11 was last modified: by GUEULETON EN THONGUE “LA BALADE DES BONS VIVANTS” Roujan Roujan 11 juin 2022 34320 Roujan

Roujan 34320