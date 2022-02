Gueules d’ange Médiathèque des Pradettes Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Gueules d’ange Médiathèque des Pradettes, 16 février 2021, Toulouse. Gueules d’ange

du mardi 16 février 2021 au vendredi 2 avril 2021 à Médiathèque des Pradettes

Série de portraits noir et blanc de joueuses de rugby, réalisés par Sophie Gisclard, diplômée de l’ETPA Toulouse. Gueules d’Ange vise à changer les représentations, en montrant que les femmes peuvent tout autant mobiliser leur puissance et acquérir les mêmes stratégies de jeu que les hommes, pour pratiquer ce sport marqué par la force masculine et la virilité. En partenariat avec l’Espace Diversités Laïcité. Série de portraits noir et blanc de joueuses de rugby, réalisés par Sophie Gisclard, diplômée de l’ETPA Toulouse. Gueules d’Ange vise à changer les représentations, en montrant que les femmes peuvent Médiathèque des Pradettes 3 avenue de la Dépêche Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-16T06:00:00 2021-02-16T05:00:00;2021-02-17T06:00:00 2021-02-17T05:00:00;2021-02-18T06:00:00 2021-02-18T05:00:00;2021-02-19T06:00:00 2021-02-19T05:00:00;2021-02-20T06:00:00 2021-02-20T05:00:00;2021-02-21T06:00:00 2021-02-21T05:00:00;2021-02-22T06:00:00 2021-02-22T05:00:00;2021-02-23T06:00:00 2021-02-23T05:00:00;2021-02-24T06:00:00 2021-02-24T05:00:00;2021-02-25T06:00:00 2021-02-25T05:00:00;2021-02-26T06:00:00 2021-02-26T05:00:00;2021-02-27T06:00:00 2021-02-27T05:00:00;2021-02-28T06:00:00 2021-02-28T05:00:00;2021-03-01T06:00:00 2021-03-01T05:00:00;2021-03-02T06:00:00 2021-03-02T05:00:00;2021-03-03T06:00:00 2021-03-03T05:00:00;2021-03-04T06:00:00 2021-03-04T05:00:00;2021-03-05T06:00:00 2021-03-05T05:00:00;2021-03-06T06:00:00 2021-03-06T05:00:00;2021-03-07T06:00:00 2021-03-07T05:00:00;2021-03-08T06:00:00 2021-03-08T05:00:00;2021-03-09T06:00:00 2021-03-09T05:00:00;2021-03-10T06:00:00 2021-03-10T05:00:00;2021-03-11T06:00:00 2021-03-11T05:00:00;2021-03-12T06:00:00 2021-03-12T05:00:00;2021-03-13T06:00:00 2021-03-13T05:00:00;2021-03-14T06:00:00 2021-03-14T05:00:00;2021-03-15T06:00:00 2021-03-15T05:00:00;2021-03-16T06:00:00 2021-03-16T05:00:00;2021-03-17T06:00:00 2021-03-17T05:00:00;2021-03-18T06:00:00 2021-03-18T05:00:00;2021-03-19T06:00:00 2021-03-19T05:00:00;2021-03-20T06:00:00 2021-03-20T05:00:00;2021-03-21T06:00:00 2021-03-21T05:00:00;2021-03-22T06:00:00 2021-03-22T05:00:00;2021-03-23T06:00:00 2021-03-23T05:00:00;2021-03-24T06:00:00 2021-03-24T05:00:00;2021-03-25T06:00:00 2021-03-25T05:00:00;2021-03-26T06:00:00 2021-03-26T05:00:00;2021-03-27T06:00:00 2021-03-27T06:00:00;2021-03-28T06:00:00 2021-03-28T05:00:00;2021-03-29T06:00:00 2021-03-29T05:00:00;2021-03-30T06:00:00 2021-03-30T05:00:00;2021-03-31T06:00:00 2021-03-31T05:00:00;2021-04-01T06:00:00 2021-04-01T05:00:00;2021-04-02T06:00:00 2021-04-02T05:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque des Pradettes Adresse 3 avenue de la Dépêche Ville Toulouse lieuville Médiathèque des Pradettes Toulouse

Médiathèque des Pradettes Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Gueules d’ange Médiathèque des Pradettes 2021-02-16 was last modified: by Gueules d’ange Médiathèque des Pradettes Médiathèque des Pradettes 16 février 2021 Médiathèque des Pradettes Toulouse toulouse

Toulouse